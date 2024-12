Es difícil hablar más claro que Álex de la Iglesia sobre si es cierto que todo era mejor antes

El director de cine Álex de la Iglesia se ha pronunciado con toda claridad sobre ese debate que ha surgido en los últimos meses y en el que participan caras conocidas sobre si todo en España era mejor antes que ahora.

En una entrevista en El Mundo, De la Iglesia, que estos días estrena la serie 1992, es cuestionado directamente sobre si "todo era mejor antes".

"Yo no estoy nada de acuerdo con eso, creo que este es el mejor presente. Nuestro presente es el mejor de los mundos posibles, no creo que haya otra alternativa mejor. Y el que no se adapta al presente es porque no se sabría adaptar a ninguna época", afirma.

Antes de eso, el director habla también sobre la Transición: "No podemos estar nunca orgullosos de nada porque en el momento en el que estamos ratificando algo estamos empezando a mentir".

"Todo tiene que estar siempre encima de la mesa para ser revisitado o revisionado, eso es bueno. Pero podría ser otra época, porque lo que estamos contando ocurre siempre. Siempre hay un gobierno establecido que de pronto ve fácil una serie de situaciones o condiciones para sacar provecho propio. Y eso te lleva a una corrupción como la del guion de esta historia", reflexiona.