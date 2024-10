Es difícil ser más clara que Àngels Barceló al oír la queja de Rajoy por los tapones de las botellas

La periodista Àngels Barceló, presentadora de Hoy por Hoy en la Cadena Ser, no ha podido ser más clara en su reacción a unas comentadas palabras de Mariano Rajoy, expresidente de Gobierno, quien se quejó con amargura por que los tapones de las botellas de plástico vienen ahora adheridos, lo que dice que le dificulta beber de ellas.

"Mariano Rajoy estuvo ayer en el Foto de La Toja y, bueno, le salió... digamos la vena más cuñada, en este caso por los tapones de las botellas de plástico", ha empezado sentenciado Barceló.

A su lado, José Luis Sastre ha avisado: "Sabes que lo de las frases y el frasear de Rajoy es un género en sí mismo". "A la gente le hace gracia. A mí no. Dejo mi constancia de que a mí no me hace gracia. Mucha gente siempre dice: qué gracioso. Bueno, o no", ha insistido la periodista.

Por otro lado, Barceló ha recordado que el hecho de que los tapones vengan ahora unidos a los botellas "tiene un motivo": "Los tapones van ahora adheridos a la botella para facilitar el reciclaje. Pues eso tiene una explicación y una explicación importante. Ya me has puesto de mal humor".

"Demasiada regulación. Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía eh, pues, pff, no había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un circo y dije pero estas botellas son todas... y ahora son todas así", se lamentó Rajoy en La Toja.

"Esto es una regulación de la Unión Europea, hombre creo que dificulta mucho las cosas", añadió.