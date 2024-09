Escucha desde su casa un saxofón, ve un detalle y decide no quejarse por esta razón

El usuario @erik_aspano estaba trabajando en su casa, sentado frente a su escritorio, cuando de repente empezó a escuchar el ritmo del saxofón que se propagaba por toda la zona. En muchas ocasiones, cuando interrumpen la paz y la concentración en situaciones laborales o de estudio, cualquiera se frustraría.

Sin embargo, él se ha dado cuenta de un detalle. Cuando se asomó por la ventana para comprobar quién estaba tocando el saxofón y dónde se situaba, ya cansado del ruido, vio que era simplemente un niño.

"Me he dado cuenta de que era un niño en la ventana tocando el saxofón y me acaba de cambiar todo el chip", ha avisado en el vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y 1.300 'me gusta'. Lo que pensó después fue que el niño en su cabeza "se estaría imaginando que estaba en un concierto".

Ha afirmado que durante una hora "lo dio todo". Ha reflexionado sobre ello y creyó que "todos nosotros hemos sido ese niño en muchas ocasiones, yo podría haber sido un mata sueños, cagarme en la puta y decirle que pare".

"¿Cuántas veces os han dicho que tienes que hacer o dejar de hacer? Eso mismo puede ser lo que podría haber acabado con su ilusión, pero en vez de pensar eso, voy a disfrutar de un concierto para mí solo", ha rematado, recordando que "en un segundo puedes cambiar tu perspectiva si te paras a observar".