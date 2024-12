Esta es la compra de Navidad de dos catalanes que viven en Nueva Zelanda

Jacobs Stock Photography Ltd via Getty Images

El usuario de TikTok @daamunoz.travel, un español que vive con su pareja en Nueva Zelanda, ambos catalanes, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando su compra de Navidad.

"Dos catalanes en la otra punta del mundo, en Nueva Zelanda, y venimos a hacer nuestra compra de Navidad. Quien nos conoce sabe que no somos muy caprichosos pero en Navidad dijimos: se va a ver el desastre", ha comenzado explicando la catalana.

"Te enseñamos lo que hemos comprado: anchoas, olivas... La verdad es que las olivas valen bastante, un riñón, pero una Navidad sin olivas...", ha manifestado la novia del usuario.

"Queso. Cogemos un queso así un poco navideño. Vamos a coger el vintage, que parece que sea como un pelín más duro, a ver si se parece algo a un queso real. Y un poco de pica-pica. Hay un hummus en Nueva Zelanda que está de locos", ha explicado la tiktoker.

"Esto es lo más parecido al caldo que hemos encontrado, porque nuestro menú va a ser sopa con algo parecido a pelotas", ha relatado la usuaria, haciendo referencia a la típica sopa de galets que se come en Baleares y Cataluña por Navidad.

Además, también han comprado otros productos como zumo, paté, salmón, chocolate o embutidos. "Vamos al desastre porque real que los embutidos son una mierda. El jamón solo lo vimos en un sitio y no lo hemos vuelto a encontrar", ha criticado la catalana.

También han apostado por productos típicos de Nueva Zelanda. "Afganos, es chocolate con triple chocolate y mucho chocolate dentro también. Y los turrones que tiene Nueva Zelanda no sé, a mí como que no me pintan demasiado bien", ha expresado la usuaria.

Y, por último, la cuenta: un total de 220,44 euros. "Hay cosas que me siguen sorprendiendo de Nueva Zelanda, y es que te ponen el carro ellas y tú estás aquí pues sin hacer nada", ha concluido, haciendo referencia a las cajeras.