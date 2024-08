Esta española está trabajando en Suiza y deja esta reflexión

La usuaria de TikToK @sara_ardi, una joven española que se ha ido a trabajar a Suiza a un restaurante, ha publicado un vídeo de lo que le está pasando con su jefe y ha dejado una reflexión que está siendo muy difundida.

"La rabia que me da no poder defenderme en francés. Llevo tres semanas en Suiza y mi jefe me echa la bronca todo el rato por cosas que no me tiene que echar la bronca", asegura la creadora de contenido.

Entonces ha relatado la última situación controvertida que ha vivido junto a su jefe: "Me estaba quemando un dedo, me he puesto un trapo mojado porque el plato estaba muy caliente y va y me tira el plato y me echa la bronca. Yo no me puedo defender".

Ahí es cuando Sara ha hecho una reflexión sobre la opinión de trabajar en el extranjero en con un idioma que no es el materno.

"No sabéis el respeto que tengo que por toda la gente que trabaja en otro idioma que no es el suyo. Sois otro nivel de valentía, no me quiere hablar en español porque no quiere, es muy fuerte ya me he desahogado", ha afirmado.