Un malagueño dice lo que muchos piensan de la nueva normativa para la Feria de Málaga: es sentenciador

El creador de contenido malagueño @lajotaroja ha publicado un vídeo en TikTok, en el que le siguen más de 200.000 personas, hablando abiertamente de la nueva normativa establecida para la Feria de Málaga, encontrando pros y contras.

Su primera mención la ha dedicado a las casetas y los derechos de admisión. "No se va a poder dejar entrar a gente con chanclas, ropa de playa, ni tampoco con pantalones cortos o ropa deportiva", ha explicado en primera instancia.

Esto le ha parecido bueno y a la vez malo, una norma con doble filo. "Los porteros pueden utilizar esta excusa para directamente no dejarte entrar, sobre todo a los chavales, que son los que tienen más problemas para entrar a las casetas". Otras de las normas es que las casetas deben tener un cartel advirtiendo de que es un espacio "libre de violencia machista".

"Que pongan un cartel me lo trae al pairo, lo que me importa es que no haya violencia machista en las casetas", ha opinado. Además, también cree oportuno que haya un cartel con el aforo máximo y que la entrada sea gratuita. "Chapeau, aunque también te digo, no me voy a poner a contar una por una todas las personas que hay", ha expresado.

Algo que le ha parecido maravilloso es el nuevo tipo de caseta en el que no se promueve el consumo de alcohol. "Para la gente que quiere ir a las ferias sin tener que aguantar borrachos, la nueva ordenanza dice que los menores de 16 años no pueden acceder a la zona de juventud", ha expresado.

Para rematar, ha comentado la normativa más polémica: la prohibición del consumo de alcohol tanto en las calles del centro como del real. "Le acaban de quitar todo el sentido a cualquier feria, no solo la de Málaga, ¿qué sentido tiene ir a la feria si la gente no puede ir bebiendo por la calle?", ha razonado.

Ha seguido reflexionando sobre este punto y ha argumentado que si se quiere evitar que la gente "la líe" por la bebida, deberían añadir vigilancia y refuerzos a la policía. "No lo sé, yo estoy hablando sin saber, pero con esto conseguiremos dos cosas: que la gente tenga que gastarse más dinero bebiendo en locales, y que estos se llenen de gente que no van a poder pedirse ni una cerveza", ha concluido.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.