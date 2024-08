Está haciendo un test para el examen de coche y esta pregunta (y foto) le dejan descolocado

El usuario de TikTok @pavlo_soy se ha estado sacando el carnet de conducir y no ha podido evitar grabar y hablar acerca de una de las preguntas y fotografías que le han tocado en uno de los muchos test que ha estado haciendo para prepararse el examen teórico de conducir.

No ha sido para menos, pues la fotografía ha causado bastantes carcajadas en los comentarios. "Me estoy sacando el carnet de conducir y no entiendo una mierda... ¿Alguien me puede explicar por qué este señor está en silla de ruedas por la autovía en dirección contraria?", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado 800.000 visualizaciones y 107.000 'me gusta'.

La pregunta decía lo siguiente: "Si no existe espacio reservado para peatones, las personas que van en silla de ruedas, ¿podrán desplazarse por el arcén?". La respuesta correcta era que sí, a pesar de que él había marcado que no.

"Le decimos que sí puede, ¿pero quién es esta señora? Esta pareja de ancianos se ha escapado de algún lado", ha dicho con cierta ironía y sin mala intención. "¿Para qué me saco yo el carnet? ¿Para qué? Si me compro una silla de ruedas, le pongo un turbo y me voy a Málaga", ha expresado.