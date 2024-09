Esta oferta de trabajo tiene un requisito que sólo puede cumplir un superhéroe (y a veces ni eso)

Encontrar un empleo puede ser una tarea complicada en España, sobre todo depende del sector al que se opte. Desde hace años, los jóvenes se enfrentan a ofertas de trabajo en los que prima más la experiencia que otra cosa.

Es la pescadilla que se muerde la cola: los que no trabajan no pueden tener experiencia y no pueden optar a trabajos en los que se pida experiencia porque no la tienen. En este caso, la oferta de trabajo que se ha hecho viral no tiene nada que ver con este aspecto, tiene que ver con el de salud.

Uno de los requisitos para optar a este empleo es "ser inmune a las enfermedades". Algo al alcance de superhéroes y poco más. También se pide a la persona que quiera el empleo que tiene que comer en 15 minutos.

A estos requisitos hay que sumar dos más: hablar "sin tartamudeos" y estar dispuesto a tener "horarios flexibles". Esta oferta se ha viralizado en X (antes Twitter) donde la han visto más de 300.000 personas, muchas de ellas sin dar crédito a lo de las enfermedades.

"No, si les parece, pidan también que sepa alquimia y telequinesis", "Lo de comer en 15 minutos lo puedo hacer (ojo, solo comer. No estoy contando el desplazamiento al área de comida ni el cambio de ropa de ser necesario). ¿Pero inmune a enfermedades? ¿Quién chota es inmune a enfermedades?" y "Ni Goku sobrevivió a una enfermedad, en la línea principal del tiempo" son algunos de los cientos de mensajes que tiene esta publicación.