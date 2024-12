Esta popular tiktoker que nació el 1 de enero recuerda qué le pasó una vez el día de su cumpleaños

La creadora de contenido Marta Registrada, una joven española que se conoce en TikTok como @martaregistrada y que vive en Australia, ha contado varias cosas raras que le han pasado a lo largo de su vida por nacer el día 1 de enero.

Al principio ha matizado esa información: "Estamos partiendo de una premisa falsa porque yo no nací el 1 de enero. Cuando mi madre terminó de parir le dijeron que había nacido el 31 de diciembre a las 23.50 y le comentaron que por ellos estaría bien nacer el 1 de enero, pero que se tenía que poner de acuerdo con otras dos señoras que habían dado a luz a la vez. Dicho y hecho, el 1 de enero".

Lo primero que destaca es que sus amigos le han pedido oficialmente cambiar la fecha de mi cumpleaños. "Se reunieron y me propusieron varias fechas para celebrarlo, como el 27 de diciembre", apunta.

"Para desagraviarme y por no acordarse nunca de mis cumpleaños, una vez estaba en Australia y me llamaron de RNE para el típico programa de cómo celebran la Nochevieja en otros lugares del mundo y ahí estaban ellos", añade.

Además, cuenta también cómo se las ingenia para obtener regalos: "Como mi familia y amigos no me han regalado muchas cosas, he hecho que juegue a mi favor y me lo regalen personas extrañas".

"Estás en una fiesta, te acercas a alguien y le digo que soy Marta y que hoy es mi cumple. No se lo creen, me apuesto algo y le muestro el DNI", indica la popular creadora de contenido.

Finalmente, también explica algún problema que le ha tenido nacer ese día: "La gente espera con mucha alegría e ilusión su cumpleaños, yo también, salvo un año que me lo pasé entero durmiendo y me desperté el dos de enero".