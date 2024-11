Está en una práctica de coche, se pone el cinturón y la pregunta que hace al profesor es historia de España

El vídeo es de finales de octubre pero ahora la cuenta de Ceciarmy lo ha vuelto a compartir en su perfil de X (antes Twitter) y, como no podía ser de otra manera, está volviendo a arrasar.

Ahora, muchas autoescuelas suelen subir su contenido a TikTok y además de lograr clientes sirve para enseñar a otros usuarios qué hacer en situaciones que se pueden dar en los exámenes prácticos de conducir.

En este caso nada de eso ha ocurrido. La protagonista de la historia es una alumna que se sienta en el coche del conductor para hacer su práctica y, justo antes de arrancar, le pide al profesor una goma para el pelo.

Lo curioso es que, como se puede ver en el vídeo, el profesor es calvo. "No, yo no uso eso. La verdad, ¿te ha parecido bonito eso? Lo que acabas de decir. Haré como que no he escuchado nada", dice el profesor mientras la alumna y el alumno, que está detrás, se parten de risa.

"Yo qué sé, en un coche siempre hay de todo", le responde ella. "En el coche de un calvo no va a haber una goma del pelo. Estoy muy dolido, estoy llorando en mi corazón", le dice el profesor.

La alumna le dice que quizá su mujer podría ahí tener alguna pero claro, ese coche no lo usa de diario porque es el del trabajo: "Yo aquí no paseo con mi mujer".

