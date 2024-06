Esta es la pregunta de una compañera que hace sentirse viejo a un médico 

El tuitero Carlos Guillén (@Carlosguillenas), médico reumátologo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, ubicado en Madrid, ha subido una anécdota que a su cuenta de X que ha hecho que media red social se sienta mayor.

El doctor, ya reumatólogo adjunto por su dilatada experiencia, ha explicado una situación que ha vivido en el hospital mientras estaba pasando consulta junto a una médico residente de 27 años.

"Hoy le he pedido a mi residente de 27 años que pese a un paciente. Me ha dicho que no sabía cómo utilizar este extraño artefacto", ha tuiteado el médico, asombrado, mientras adjuntaba una fotografía de una báscula mecánica de columna.

Así, el tuitero se ha dado cuenta de la residente nunca había tenido que utilizar una báscula "de las antiguas", por lo que, al ser su primera vez, no sabía como se utilizaba el aparato, algo que, según ha manifestado en tono gracioso, le ha hecho sentirse "muy mayor".

Y parece que no es el único, ya que en las respuestas del tuit, que lleva ya más de 61.200 visualizaciones, otros usuarios han contado experiencias similares: "este año una alumna de 17 años me preguntó: ¿Profe, qué hora es?. En el aula tenemos un reloj analógico. Se lo señalé diciendo: tienes ahí el reloj. Su respuesta fue: es que no lo entiendo. Otra alumna dijo lo mismo".