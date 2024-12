Esta pregunta de Julia Otero a Paul McCartney en 1989 (y la respuesta) se comparte ahora sin cesar

Una pregunta que Julia Otero le hizo al músico Paul McCartney (y la respuesta que le dio este) en 1989 en el programa La Luna de TVE se está compartiendo ahora de forma masiva en TikTok.

"No lleva a sus hijos a una escuela privada, sino a una escuela pública. ¿Por qué esa elección?", quiso saber la periodista.

"En Inglaterra, las escuelas privadas forman a un tipo de gente diferente, de clase alta y a mí eso no me entusiasma. Yo vengo de una familia obrera y esa es la gente que me gusta", empezó diciendo el músico.

"No quería que mis hijos vinieran y me dijeran: 'Hola papi'. Prefiero hablar con ellos como con gente normal. Además, es esencial que puedan hablar con el cartero, el lechero, el tendero… Porque algún día tendrán dinero y si no saben tratar con la gente normal tendrán problemas", razonó McCartney.

"Van a una escuela normal y tienen amigos normales. Cuando voy a su colegio los niños me piden autógrafos y yo les digo: 'No, aquí sólo soy un papá, nada más, y no doy autógrafos. Y ellos lo entienden", añadía.

