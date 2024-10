Esta pregunta a Pilar Rubio está trayendo cola: ella respira y sale del paso, pero hay lío

La pregunta que una periodista ha hecho a la presentadora Pilar Rubio durante un acto está provocando una enorme polémica en las redes sociales.

Rubio se acercó a hablar con los informadores y ahí fue cuando le dijeron: "Bueno, entrenas muchísimo, que te hemos visto, además". Ella fue contundente: "No, no entreno muchísimo. Entreno una cosa normal, que son cuatro horas a la semana. A mí no me parece mucho. ¿Cuatro horas a la semana es mucho?".

"Nos sorprende porque con cuatro niños digo: ¿de dónde saca el tiempo para entrenar, para hacer entrenamientos bajo el agua, como te hemos visto en redes...?", repreguntó la periodista en el momento justo que ha provocado el revuelo.

Rubio, ante la cuestión, pensó un instante qué decir y acabó señalando: "Afortunadamente, como los niños están el colegio unas cuantas horas, pues aprovecho ese tiempo".

"Yo me suelo levantar a las 6.00, 7.00... Y entonces ya los preparo, tal, al colegio. Un lacito, al colegio. Y ya tengo unas horas para organizarme el día de poder entrenar, formarme, estudiar...", añadió.

El momento lo ha subido a X la usuaria @elojoquetodolv junto al mensaje: "Con 4 niños de dónde saca Sergio Ramos el tiempo para ir a entrenar? Esta pregunta, curiosamente, no la he oído en mi vida.😑".

En TikTok, una usuaria ha señalado: "A mí lo que me hace gracia es que a Sergio Ramos nadie le dice, entrenas todos los días, cómo lo haces con 4 niños?? 😡😳 Lo mismo de siempre".

Y otro, en el mismo sentido: "Sergio tiene los mismos hijos y no la misma pregunta".