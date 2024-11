Este es el truco para hacer que todo el mundo piense que tienes un iPhone sin tenerlo

La usuaria de TikTok (@chachiypistachi) ha subido un vídeo a la red social enseñando cuál es la técnica de su amiga para hacer que su móvil, un Samsung Galaxy S23, parezca un iPhone.

En el divertido vídeo, que ya ha alcanzado 15,8 millones de visualizaciones y 1,5 millones de me gustas, se puede ver un móvil boca abajo con una funda de iPhone 12 que encaja perfectamente, dejando espacio para las usuales dos cámaras de esta marca de móvil.

Sin embargo, cuando la creadora de contenido le da la vuelta al móvil y le quita la funda, se descubre que no es un iPhone, sino un Samsung Galaxy, y que además tiene tres cámaras y no dos, lo que una se queda tapada por la carcasa.

"Mi amiga la que se piensa que tiene iPhone", ha manifestado la usuaria en el vídeo, justo antes de enseñar este truco con el que es muy poco probable que la gente advierta que no se trata de un móvil de la marca Apple.

"POV: no me va a tragar la pobreza"; "Amiga ni mi ex se atrevió a tanto"; "¿Qué móvil y que modelo de iPhone es la funda? Para hacerlo JAJAJA", han sido algunos de los comentarios de los usuarios, fascinados con esta revelación.