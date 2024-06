Esta vez es al revés: los mensajes de un empleado a su jefe que son de premio a la cara dura

Los empleados de la hostelería suelen tener que aguantar condiciones de trabajo vergonzosas y comportamientos de sus jefes que rozan lo ilegal. Pero, en ocasiones, la tortilla se da la vuelta.

Muestra de ello son los mensajes de WhatsApp que un trabajador envió a su responsable y que ha publicado en X la popular cuenta @soycamarero, especializada precisamente en denunciar las explotaciones en el sector.

"Esto tampoco está bien...", admite el usuario junto a una foto en la que se ve cómo el trabajador le dice a su jefe que está allí el fontanero y añade: "Pero en verdad no creo que pueda ir a trabajar hoy".

Luego añade: "Hola buenas. Me iré pa Ibiza hoy y no regreso hasta el jueves". "¿Cómo?", pregunta sorprendido el responsable. Y el trabajador suelta: "Si me quiere despedir ahora sería mejor".

"De despedirte nada. Te vas porque quieres irte, si acaso", le deja claro el jefe. Y el trabajador avisa: "No me quiero ir". "Te vas sin un duro, que lo sepas", le insiste el jefe.

"Yo no me estoy yendo. Estaré fuera hasta el viernes. Voy a celebrar mi aniversario", ha afirmado el trabajador.

Los mensajes han provocado cientos de reacciones de indignación. Por ejemplo, un usuario señala: "Siempre lo diré. Hay empresas con jefes que son auténticos incompetentes y también trabajadores que no se merecen el puesto de trabajo".

"Tiene las de perder. Es abandono del puesto de trabajo durante varios días consecutivos. Eso se llama 'incumplimiento contractual', con lo que no es igual a un despido por otras causas. No tendrá paro, que es lo que está buscando", avisa otro.

Y uno más, en la misma línea: "Se puede considerar abandono del puesto de trabajo (consultar el convenio de aplicación), y por tanto es causa de despido disciplinario, que conlleva sólo liquidación de salario, sin derecho a indemnización ni derecho a prestaciones por desempleo".