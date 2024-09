Estas normas de la casa de un bar de Granada tienen dos millones de visitas (y con razón)

La usuaria de TikTok @taniaa_tn ha ido a tomar algo a un bar de Granada y no ha podido evitar inmortalizar en su teléfono móvil las normas de la casa que tienen incorporada en su carta, una lista enorme que ha provocado tanto carcajadas como alguna que otra crítica, especialmente con el final.

La primera norma, que no por ella es en orden, ya dice cómo van a ser las siguientes: "Cada consumición lleva su tapa, si tienes más hambre que el que se fue a la guerra, puedes pedir tantas tapas extra como desees. ¡A ver si crujes!". Sigue con algo que pasa mucho en la hostelería: "Hay cerca de 40 variedades para elegir. Si no ves 'Mollejas de Unicornio', es tontería pedirlas".

"La tapa del día la elijo yo, que pa' eso el bar es mío" y "no hace falta que des voces como si fueras el entrenador del Numancia" han sido otras de las normas que más han gustado a los usuarios. "Eso de que el cliente es el jefe y lleva siempre la razón es en Mercadona"; ha advertido el dueño en la carta.

La norma final ha sido la que ha causado cierto revuelo: "Bebe con moderación, paga en efectiva y echa las asaduras en tu casa". Ha sido precisamente el de pagar en efectivo, pues muchos han razonado que no se puede obligar a pagar solo en efectivo. "Me estaba gustando la carta hasta que he visto lo de pagar en efectivo", ha expresado el usuario @cervantinus.