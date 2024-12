Estas palabras del juez Bosch no dejan de compartirse: 4.000 'me gusta' y subiendo

El Joaquim Bosch ha participado en un acto organizado por el Ayuntamiento de Cullera en el que ha presentado junto al periodista Jesús Cintora sus últimos libros y ha dejado unas palabras que no dejan de compartirse, con más de 4.000 me gusta en cuestión de un día.

El magistrado ha aprovechado el debate sobre el futuro de la democracia en España para pronunciarse de forma tajante sobre aquellos jueces que aseguran que no tienen ningún tipo de ideología.

"Todos los jueces y todas las juezas tienen ideología y los que os digan que no son de derecha o de extrema derecha. Siempre. Eso no falla nunca. Lo he comprobado empíricamente", ha señalado.

El juez Bosch ha relatado que algunos decían que eran "apolíticos". "Madre mía, que dice que es apolítica. Estamos apañados. Los magistrados del Tribunal Supremo tienen ideología, de verdad", ha apuntado.

"Hay exsenadores, antiguos secretarios de Estado... Igual os dicen que son apolíticos. Si queréis os lo creéis que un exsenador, del PP, hay que decirlo todo, es apolítico. Eso no es posible", ha razonado.

Joaquim Bosch ha asegurado que "todas las personas tienen unos principios ideológicos y eso pasa, obviamente, en la judicatura, que es una profesión de un perfil bastante conservador".