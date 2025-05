Una española que vive en Medellín cuenta fascinada lo que le ha pasado en una tienda colombiana

La creadora de contenido @lamijitaaaa, una chica española que está viviendo en Medellín, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando fascinada lo que le ha pasado al ir a una tienda colombiana y quedarse sin dinero.

"Mijos y mijas, me acaba de pasar algo en la tienda que si me llega a pasar en España, me embalo", a comenzado contando la tiktoker en el vídeo, el cual ha superado ya los 2,4 millones de visualizaciones y los 256.200 'me gustas'.

"Y es que me quedaron faltando mil pesitos para el mercado y me dijo que volviese mañana y ya se los pagaba. ¡Hay que ver qué buena es la gente en Colombia!", ha exclamado la española.

"Mejor dicho, ¡ya soy colombiana! Ya tengo mi primer crédito en una tienda", ha comentado entre risas la creadora de contenido, emocionada por haber vivido esta situación.

"Pero me voy a ir corriendo a la casa por los mil pesitos que no me gustaría quedarlos debiendo mucho tiempo", ha matizado la tiktoker. "Y señora de la tienda, por si llega a ver este video, que mi Dios me la bendiga, que Dios le pague", ha concluido.

Y dicho y hecho, ese mismo día el vídeo ya había llegado a la dueña del establecimiento. "¡Holaaa! No se si veas el comentario, pero tu fuiste a la tienda de mi papá. La que te atendió fue mi tía y ella te dice que fue con mucho gusto. La próxima que yo esté hasta te damos alguito, tu pasate con confianza", ha respondido una usuaria en la sección de comentarios.

