Vanesa Martín da una lección de por vida a un chico que le dijo: "Si te abrieras un botón te iría mucho mejor"

La cantante Vanesa Martín ha contado la respuesta que le dio hace años a "un chico" que le dijo: "Si te abrieras un botón te iría mucho mejor la vida".

En una entrevista en Elle, la artista ha recordado que en ese momento estaba comiendo delante de él y le dijo: "¿El botón para quién? ¿Para ti? Yo no necesito abrirme ningún botón para que me vaya mejor la vida".

"¿Tú qué sabes cómo me la vida a mí? Y yo soy la que decido cuándo me abro un botón. Y yo soy la que decido si quiero enseñar un body hasta el ombligo o quiero enseñar mi pierna hasta la altura de la cadera. Pero no me lo tiene que decir nadie para que a mí me vaya mejor", añadió.

En las reacciones, algunas mujeres han contado situaciones similares que han vivido. "En Círculo de lectores trabajé y mi jefe me dijo que era muy simpática pero que vendería más con menos ropa. Lo dejé", recuerda una persona.

Muchos otros usuarios aplauden la réplica de la cantante. "Pues toda la razón. Cada uno debe decidir. Las mujeres somos más que un objeto", dice una usuaria. Y otra: "Totalmente de acuerdo contigo".