Estas son las cinco cosas que un argentino no entiende de España

El creador de contenido Vaco @vacofran, un chico argentino que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok, en el que ha mencionado cinco cosas que no entiende de nuestro país.

Así, el tiktoker ha empezado el vídeo, el cual ha conseguido ya 337.000 visitas y 41.000 me gustas, preguntando qué es el secreto ibérico, algo que ha explicado que ha descubierto al ir a comprar a Mercadona y que lo tiene totalmente desconcertado.

"¿Por qué hay una carne que se llama secreto? ¿Qué secreto guarda esa carne? ¿Puede tocar cualquier cosa: puede ser pollo, puede ser pescado...? ¿Es eso?", ha preguntado el influencer.

Tras estas dudas, el creador de contenido ha planteado otra cuestión que no acaba de entender: "¿Por qué cuando subes las escaleras eléctricas mecánicas las personas se ponen a un lado?".

"¿Por qué cuando andas por la calle no pueden ir sin camiseta?", ha sido su tercera duda. "Me dijeron que si yo andaba sin camiseta por la calle me multaban. No estás haciendo nada malo, solamente tienes calor", ha manifestado, incrédulo.

En cuanto a la tercera cuestión, el tiktoker ha planteado lo siguiente: "¿Por qué la gente de la calle habla otro idioma?". "No entiendo nada a los vagabundos, es más, hay algunas personas que no te piden, sino que escriben en un cartelito y te lo enseñan", ha afirmado.

Finalmente, ha planteado la última pregunta, que ha asegurado que es "lo más rompepelotas" que ha escuchado en España: "¿Por qué te pueden multar si no vas con el cinturón en el coche?".

En la sección de comentarios, muchos usuarios de la red social le han explicado sus dudas una a una, y todos han coincidido en lo mucho que les sorprende que se pregunte el motivo por el que llevar el cinturón de seguridad en el coche.