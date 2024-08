Este ascensor de Santander, fenómeno mundial: activa el audio que merece la pena

El ascensor del famoso Centro Botín de Santander ha saltado a la fama gracias a TikTok, donde un vídeo contando lo que sucede cuando el aparato se mueve lleva en una semana 1,5 millones de reproducciones.

Como se pueden ver en las imágenes, que tienen más de 156.000 'me gusta', un grupo de personas sube al ascensor del conocido centro de arte y mientras va hacia arriba empieza a sonar "sí, sí, sí, sí" cada vez más fuerte y más seguido, llegando hasta un tono casi operístico.

Al bajar, la música cambia y empieza a sonar "no, no, no, no". Los jóvenes que estaban en el ascensor no han podido evitar partirse de risa ante la situación. En los comentarios en la red social china, muchos no sabían lo que estaba pasando hasta que algunos usuarios han arrojado algo de luz.

Un usuario ha explicado que es una obra de arte incrustada dentro del ascensor. Muchos han comentado también que si se suben a ese ascensor solos y de noche probablemente un sustito se habría llevado.