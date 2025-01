Este comunicado en pleno viaje de un tren en Alemania se ha visto dos millones de veces: para prestarle atención

El usuario de TikTok 'Europa Explota' (@europe.explores) ha publicado un vídeo de un comunicado por altavoz en pleno trayecto de tren en Alemania del que fue testigo el usuario @ohkaikaiiii, que se ha visto ya por lo menos dos millones de veces por lo natural y humano que ha sonado.

El mensaje, con voz femenina, comenzaba llamando la atención de los posibles extranjeros que hubiera realizado el viaje en tren y un suspiro que no pasó desapercibido: "Gente internacional que está aquí en el tren, oh... no sé como decirlo un inglés profesional, pero intentaré hacerlo lo mejor posible".

"Tenemos un problema con nuestro horario, pues la gente que hace las señales piensa que nuestro tren no existe, pero existimos", ha añadido justo después. Sobre ello, han explicado en comentarios que estas señales se utilizan para localizar los trenes y hacer las paradas correctas.

Es por ello que para realizar una parada, tienen que esperar ese intercambio de señales, de ahí a que señale que "creen que no existimos" y que "tenemos que esperar hasta que encuentren una solución".

"Ese es el problema en este humilde tren", ha rematado el comunicado de la mujer. El vídeo se ha visto más de dos millones de veces y ha cosechado más de 150.000 'me gusta'.