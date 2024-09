Este joven explica cómo ha cobrado ocho horas sin trabajar en Australia

El usuaria de TikTok Jesús Romero, un joven que vive en Australia, ha contado en un vídeo todo lo que le ha pasado durante una jornada de trabajo y cómo ha conseguido cobrar el día sin haber trabajado.

"Voy a contaros cómo se han olvidado de un coreano y de mí en el trabajo y hemos cobrado ochos horas sin hacer nada", afirma en un vídeo de menos de 90 segundos que está siendo muy reproducido.

"He llegado tarde, había un evento arriba en la terraza del casino, a mí me han puesto con otros cinco personas en la entrada para dirigir a la gente, me ha tocado cerca del coreano, que lo veía desde lejos. En una de estas se viene con nosotros y me dice que el resto ya no están, y yo le comento que se han olvidado porque no ha venido nadie a recogernos", asgura.

Según cuenta, al final decidieron quedarse ahí hablando y no haciendo nada. "Luego después subimos y le decimos a un manager que se habían olvidado de nosotros, nos hacíamos la víctima. Él nos dice que lo siente y que vayamos con él, subimos y vamos al break", prosigue.

Ahí se pusieron "hartos" a comer de todo y se encontraron con el resto de jóvenes que estaban trabajando. "Nos preguntan qué dónde estábamos y le decimos que abajo, no se lo creían hasta uno que contó que a la que los iba a buscar que no estábamos nosotros, pero no fue nadie a recogernos", sentencia,

Por último acaba terminando la historia así: "Cuando llegamos a la azotea ya se habían ido todos, así que dimos cuatro vueltas, firmamos y nos fuimos".