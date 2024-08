Este joven extremeño le hace esta petición a Óscar Puente al ver que lo tiene bloqueado en X

El popular creador de contenido Helio Roque (@helioroque_) ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok, en donde tiene más de 150.000 seguidores, en el que ha contado cómo se enteró que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le tiene bloqueado en X.

"En el Lola Lolita Land me puse a pensar que ojalá hacer un parque de atracciones en mitad de Extremadura y que los trenes de las montañas rusas salieran con demora y esa fuera la atracción y si el tren saliera a la hora tuvieras una foto con Óscar Puente", ha comenzado relatando.

Eso lo escribió en X y al día siguiente cuando entró en la aplicación y vio un tuit que no podía leer. "Me meto en la cuenta y resulta que Óscar Puente me había bloqueado", ha sentenciado.

"Señor Puente, es una bajona que el ministro de Transportes me tenga bloqueado precisamente a mí. No puede bloquear a un extremeño, que eso se considera delito de odio, pero bueno tampoco creo que me haya pasado", ha dicho.

Finalmente, ha acabado pidiéndole que le desbloquee: "Señor Puente desbloquéeme, se lo suplico, si no de que va a servir de que ponga todos los días en Twitter 'puta Renfe'".