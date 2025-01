Este es el motivo por el que Ana Morgade lleva gafas sin cristales

El podcast A las bravas (@alasbravas) de Cadena SER ha subido a su cuenta de TikTok un fragmento de la entrevista a la humorista Ana Morgade en la que ésta ha revelado el motivo por el que empezó a llevar gafas sin cristales.

"Estuve como tres días yendo al programa sin gafas y, de repente, ataque de llamadas desde arriba. O sea, el señor Sexta me llamó y me dijo: no se entiende. No, no, no. Tú tienes que llevar gafas. Tu personaje lleva gafas", ha contado la humorista.

Una petición a la que Morgade contestó con sinceridad: "Pero si es que me he comprado unas lentillas, que me han costado un dinero...". Pero la respuesta de su superior fue clara: "Pues te pones unas gafas sin cristal".

"Entonces ese día como no tenía mis gafas y necesitaba las lentillas para ver me puse unas gafas de allí de vestuario. Le quité los cristales a unas y me puse esas", ha relatado la cómica.

"Y ahí me di cuenta del maravilloso partido que le puedes sacar a llevar gafas como estas: sin cristal. Porque te añaden un 33% gratis de payaso", ha manifestado la colaboradora de Zapeando.

"De aquí nació la idea de Ana Morgade de llevar gafas sin cristales. Desde que el señor Sexta lo decidió, se han convertido en su sello personal. De todas maneras, ¿Os acordáis cuando Aznar se quitó el bigote? Todos en nuestra imaginación le seguíamos viendo con él. Pues con Ana sin gafas pasaría lo mismo", ha apuntado el programa.