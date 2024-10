Este es el regalo que les pide a sus padres por su cumpleaños: lo tiene claro

La tiktoker @pasionxcomer ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que ha contando cuál ha sido el regalo que le ha pedido a sus padres por su cumpleaños, una petición que sus progenitores han cumplido sin pestañear.

Ante la pregunta de su madre sobre qué regalo quería, la creadora de contenido tenía bien clara su respuesta: "No quiero nada material, quiero que me hagas tomate seco porque a mí el tomate seco me encanta".

Tras haberle hecho la petición a su madre, la influencer se ha grabado volviendo en su cumpleaños a su casa familiar, un vídeo con el que ha conseguido más de 483.000 visualizaciones y 25.000 me gustas.

"Pues he venido a la casa de mis padres y me dicen: ahí tienes tu regalo. Mira, mira, toda la mesa llena de tomate que me han puesto aquí para secarlo y hacerme tomate seco de ese en aceite que me encanta", ha comentado la tiktoker, emocionada.

"Mira, yo con mi regalo, ¿qué os parece?", ha comentado contenta la creadora de contenido posando junto a una mesa en el patio de su casa llena de tomates cortados por la mitad que están secándose al sol.