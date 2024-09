Este semáforo en Cuenca es surrealista: saca de quicio a cualquiera

El usuario de TikTok Eduardo González (@edugonza12) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que graba el funcionamiento de un semáforo de Cuenca que es para quedase perplejo.

"Vais a ver el semáforo más rápido de Cuenca", ha afirmado el tiktoker mientras graba inicialmente el semáforo en cuestión en rojo al inicio del vídeo, el cual ha conseguido 168.000 reproducciones y 15.000 me gustas.

Y, en efecto, es absolutamente sorprendente lo que pasa cuando se acaba el tiempo del color rojo y el semáforo cambia a verde, un nuevo color que indica que los vehículos ya pueden circular.

En el vídeo se puede ver de forma clara como el tiempo en el que el semáforo se mantiene en verde antes de pasar a ámbar es de apenas un segundo, una duración a todas luces insuficiente.

"¡Y encima no arranca! Eres gilipollas", le dice el tiktoker al conductor del coche de delante, el cual no ha aprovechado ese segundo de color verde ni el corto tiempo en ámbar para continuar con la circulación.

"Tiempo de reacción campeón del mundo F1"; "Si pestañeas te lo pierdes"; "Si digo cuántas veces me lo he saltado, me encarcelan"; "No da tiempo ni a pitarle al delante", han sido algunos de los comentarios de los usuarios.