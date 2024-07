Esto dijo Masi cuando le preguntaron qué pasaría cuando lo dejase con Illo Juan: se está cumpliendo

La ruptura del streamer Illo Juan y la actriz y presentadora María Isabel, más conocida como Masi, ha provocado un auténtico tsunami en internet donde lleva siendo tendencia en todas las plataformas desde este miércoles.

La ya expareja grabó un vídeo para contar que lo dejaban y explicaron que sus caminos se habían separado porque la vida de él estaba en Málaga con su familia y amigos y la de ella estaba en Madrid por su trabajo.

Los dos pidieron encarecidamente no hacer un drama de la situación y pidieron respeto, algo que no ha ocurrido. De hecho ha sido Mariang Maturana, presentadora de La Pija y la Quinqui la que ha compartido un fragmento de una entrevista de Masi en su programa para dejar clara su teoría de que cuando rompiesen ella iba a ser la mala de la película.

"Hay gente de Twitch que tiene un rasgo un poco nocivo y tóxico y tú siempre le has caído muy bien a esta gente. He visto muchos comentarios como comparándote con otras novias de streamers y curiosamente el resto de fotos es de ex de streamers. ¿No te da miedo que esto en algún momento pueda jugar en tu contra? ¿Y de qué forma?", le preguntó Mariang.

Ella respondió que sí lo había pensado: "Estoy muy agradecida y la gente me quiere mucho y tengo mucho apoyo siempre y he pensado imagínate que en un momento dado Juan y yo lo dejamos. No está en nuestros planes pero imagínate que pasa. Además de pasarlo muy mal, porque lo pasaría muy mal, me llevaría la parte de ser la chica de la relación que bueno...".

Además señaló que ya entonces la insultaban: "A mí ya me han insultado y me dicen 'todas putas' y todo el rollo simplemente por el hecho de ser una mujer o novia de... solamente por eso. Si lo dejamos por lo que sea imagínate, probablemente también me coma una de mierda... Ahora mismo no puedo pensar eso".

"Ojalá la lotería fuera igual de fácil de adivinar", ha dicho ahora Mariang en respuesta a una publicación en X (antes Twitter) en en la que un usuario dice: "No puede ser que tu novio sea un millonario con tiempo libre infinito y tú como mujer solo pienses en tu vida laboral, lo tenías todo y ahora solo tienes un trabajo muy 'chuli', masi".