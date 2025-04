Cayetano Martínez de Irujo deja clarísima su opinión sobre la postura de Vox con los aranceles de Trump

El aristócrata Cayetano Martínez de Irujo ha dejado clarísima su opinión sobre la postura que ha adoptado Vox con los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al ser preguntado por el presentador de laSexta Xplica, José Yélamo, sobre el entendimiento que puede haber entre el Gobierno y el Partido Popular en España para contrarrestar estas medidas, no ha dudado en pronunciarse con rotundidad.

Después de que el conductor del programa de LaSexta nombrara a Santiago Abascal y a Vox, Cayetano Martínez de Irujo ha reconocido que "lo encajo con sentido común, como hay que encajarlo".

"En sus comienzos, Vox me parecía bastante lógico dentro de que no soy ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Todos los extremos me parecen malos y fuera de lugar", ha expuesto.

"Pero Vox ha descarrilado. A veces se descarrila y los argumentos que utiliza son totalmente más que sorprendentes. Son delirantes. Igual que, por otro lado, Podemos y Sumar, y lo de salir de la OTAN. Todos esos populismos del 'no a la guerra". Cuando te agreden, te tienes que defender", ha añadido.

Cayetano Martínez de Irujo ha asegurado que la única forma de prevenir que te agredan señores locos como Vladimir Putin que es "un asesino mundial es un sistema de defensa". "Hasta Trump decía que iba a acabar la guerra en tres días y Putin se está mofando de él. Cuando Trump va, Putin ha vuelto tres veces", ha criticado.