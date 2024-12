Esto es lo que se puede ganar vendiendo céntimos: eso sí, no todos son rentables

El creador de contenido Gonzalo Dorrego (@gonzalo.dorrego.comenta) ha subido una publicación a su cuenta de TikTok comentando un vídeo de un chico que ha decidido fundir todos sus céntimos para comprobar cuánto dinero puede ganar con el material.

"Este chico ha decidido fundir todos sus céntimos para comprobar cuánto dinero puede ganar vendiendo el cobre", ha comenzando relatando el creador de contenido en su vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 3,8 millones de visualizaciones y 73.400 me gustas.

"La primera tanda son céntimos de cobre y pesan 314 gramos y la segunda son de zinc y pesan 255 gramos. Una vez pesados se puso manos a la obra y empezó a rascarlos para ver el material del que están hechos", ha narrado el tiktoker.

"El primero es de zinc pero el segundo es de cobre. La gran diferencia es que el zinc se vende a 1,45 dólares el gramo mientras que el cobre se vente a 3,74 dólares cada gramo, por lo que es más rentable vender céntimos de cobre", ha explicado el usuario.

"Después de hacer unos cálculos se dio cuenta de que si vendiese los céntimos de zinc perdería dinero, ya que solo podría venderlos por 0,82 céntimos cada uno. Sin embargo, los céntimos de cobre podría venderlos por 2,59 céntimos. Así que solo es rentable fundir los céntimos de cobre", ha concluido el tiktoker.

"El gramo dice 🤣 ¡Es el kilo! Aquí en España el KILO de cobre ronda los 5-6 euros y creo que depende el cobre"; "Nunca el valor de una moneda de curso legal y actual puede ser inferior al valor del material utilizado para crearla", han desmentido algunos internautas en la sección de comentarios.

"Lo que no tuvo en cuenta es que las monedas las hacen con aleaciones. No es cobre puro, así que vale muchísimo menos. De hecho, ni te los compran. Vale más quitar la aleación que lo que es"; "Los céntimos son de una aleación precisamente para que no se haga eso", han matizado otros usuarios.