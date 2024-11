Esto es lo que le pasa a una empleada en Mallorca en cuanto empiezan las lluvias

La usuaria de TikTok mallorquina Elena (@emarchb) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando lo que le han dicho sus jefes al estar Mallorca en alerta naranja y ver que empezaban las lluvias.

"Estoy flipando. Estoy flipando porque estoy en mi casa y yo hoy tenía que terminar de trabajar a las seis de la tarde", ha comenzado el vídeo la usuaria, sorprendida a la par que agradecida por la muestra de responsabilidad de sus superiores.

"¿Qué ha pasado? Que vivo en un pueblo de Mallorca. Y en Baleares, igual que en Cataluña, estamos en alerta naranja. Pues cuando se ha puesto a llover mis jefes me han llamado para que cerrase tienda y, es más, mi jefa me ha venido a buscar y me ha llevado a mi casa", ha contado Elena.

Además, la usuaria ha explicado lo mucho que le ha sorprendido esta reacción de sus jefes porque "ni siquiera era una lluvia de estas terroríficas". "Estaba lloviendo bien y esperemos que si tiene que llover sea así, pero esto hace una semana era impensable", ha comentado la mallorquina.

"Es más, yo el sábado pasado me fui a trabajar bajo una tromba de agua porque en Mallorca empezó la DANA. Y hubo inundaciones en según qué partes de Mallorca, no al nivel de Valencia, obviamente, pero hizo daños", ha relatado Elena.

"Y yo llegué a mi trabajo empapada. Y hoy, que está lloviendo menos, me han mandado a casa. ¡Qué bien por mis jefes! Quiero decir, que no me quejo. Pero es la sensación de miedo, de incertidumbre, después de lo que ha sucedido en Valencia, que es devastador", ha detallado la usuaria.

Respecto a la tragedia valenciana, Elena ha asegurado que en Mallorca no se habla de otra cosa: "En la calle la gente sólo habla de esto, yo supongo que no soy la única española fuera de valencia que está flipando y que lo está sufriendo a distancia, que se ha quedado horrorizada".

"Yo esta mañana en la calle solo oía hablar de Valencia y de que ojalá a nosotros no nos toque lo que les ha pasado a ellos. Ojalá no llueva, decía la gente. Y necesitamos lluvia, ¿vale? Porque es que está todo seco. Pero es que la gente ha cogido miedo a la lluvia", ha apuntado la mallorquina.

"No sé, yo sigo flipando de que mis jefes me hayan hecho cerrar. Y os juro que el sábado pasado me fui a trabajar y llovía muchísimo más. A mí lo que me ha chocado de esto es que estoy en mi casa cuando hace una semana era algo impensable que por lluvia la gente tuviera miedo y nos mandasen a casa. Que bien por mis jefes, repito. O sea, ¡olé ellos! Pero es raro", ha concluido la usuaria.

"Tienes razón, estuve en Pollença y llovió pero nada fuera de lo normal y cerraron parques, cementerios.... y nos decían que no saliéramos a la calle que nos protegiéramos"; "Tienen que pasar catástrofes para que se hagan cosas bien, más de una vez me he jugado la vida para ir a trabajar con diluvios y como yo la mayoría de españoles"; "A veces mas vale prevenir que curar", han sido algunos de los comentarios del vídeo.