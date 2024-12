Esto es lo que le pide un espectador de La Revuelta a Broncano justo a la salida del programa

El usuario de TikTok Rama (@r__narbona) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social pidiéndole al presentador de La Revuelta, David Broncano, que le devuelva una bufanda del club de baloncesto Unicaja de Málaga que le ha lanzado al escenario durante el programa.

"Le pido a Broncano que me devuelva mi bufanda del Unicaja de Málaga", ha manifestado el usuario en el vídeo, el cual ha alcanzado ya 141.000 visualizaciones, mientras para al presentador a la salida del teatro.

"Que me ha costado un dinero", se puede escuchar como le reclama el espectador, a lo que Broncano le contesta, de manera muy amable que se la he dejado dentro: "Ya lo sé, pero me la diste, yo que sé... Pues se me olvidó ahí.".

"No, pero era para que la zarandearas. Si alguien me la puede sacar... Que he venido de Málaga y me ha costado el dinero", ha continuado insistiendo el espectador, mientras se ve como Broncano intenta buscar una solución.

Finalmente, para concluir el vídeo el usuario ha subido una foto con el presentador sujetando ambos la citada bufanda del equipo de baloncesto malagueño junto con el texto: "¡Buen rollito siempre!".