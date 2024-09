Esto es lo que lleva un hipocondriaco para "sobrevivir" a una boda

El creador de contenido Álvaro Gil ha subido un vídeo a la cuenta de TikTok @Mongueritos que comparte con su hermano, Javier Gil, enseñando en clave de humor el set de supervivencia que lleva una persona hipocondríaca para una boda.

"Mira, importante, valerianas, por si de repente me pongo un poco nervioso. No quiero joder la boda a la novia y no me quiero desmayar", ha comentado el influencer mientras saca un blister de pastillas del bolsillo derecho de la americana.

"¿Qué pasa si de repente hace mucho calor, me cuesta respirar...? Ventolin, importantísimo", ha continuado el tiktoker en el vídeo, el cual ha alcanzado ya el medio millón de reproducciones y los 56.000 me gustas.

Tras sacar el ventolin de igual modo del bolsillo derecho, la cosa no ha quedado ahí, ya que el creador de contenido ha empezado a sacar también unas cuantas pastillas sueltas: Fortasec y Paracetamol.

"Fortasec por la tripa, se come mucho en una boda, se bebe mucho...", ha comentado el tiktoker, justo antes de añadir: "Y Paracetamol, soy una persona migrañosa. Estamos a 40 grados en una boda en Toledo, por si acaso me da una migraña".

Ante todo este despliegue, su hermano Javier no ha podido evitar preguntarle: "¿Pero qué tienes el bolsillo de Doraemon?". Sin embargo, todas estas cosas eran las que Álvaro llevaba en su bolsillo derecho, pero todavía le quedaba por enseñar el izquierdo.

"Y aquí para fiesta: las gafas de fiesta. A las dos de la mañana tú no me ves con gafas de ver, tú a mí me vas a ver con estas pedazo de gafas", ha exclamado el tiktoker sacando del bolsillo izquierdo de la americana unas modernas gafas de sol.