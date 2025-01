Esto que ha visto en Aldi supera los 170 comentarios en 24 horas: la clave, la pinta del producto

Nunca un vídeo de 10 segundos había tenido tanta tela que cortar por la cantidad de elementos que se salen de lo común. La usuaria @itsdeianeira ha subido un vídeo a TikTok con lo que se ha encontrado en un Aldi y la cosa ha dado mucho juego.

En un cartel se puede leer "Melchor, Gaspar y Baltar (sic)" y justo debajo que la cosa en cuestión vale 0,49 euros.

El producto son en realidad tres plátanos que tienen distinta tonalidad que, por lo que parece, representan a los reyes magos. Algo que ha dejado a muchos usuarios de la red social china sorprendidos.

Sobre el plátano más oscuro hay comentarios como este: "El plátano que dicen que está malo, NO, no está malo. Se llama plátano rojo y todavía no está maduro del todo, le falta ponerse más rojo oscuro. En Canarias se come mucho".

Otros muchos comentarios hacen referencia al error en el cartel donde pone "Baltar" en vez de Baltasar: "Baltar era el malo de Galactica".