Estopa están hablando de qué es ser un cuñado y automáticamente citan el nombre de este político

Estopa dio este fin de semana uno de los conciertos más multitudinarios de su trayectoria en el estadio Metropolitano de Madrid y sus componentes, José y David, dejaron justo antes de su actuación una frase memorable.

Sucedió durante una entrevista con la periodista Macarena Berlín en la Cadena Ser. Allí, los dos hermanos estaban hablando de sus hijos, de cómo han crecido y de cómo son.

En ese contexto, José aseguró que su hijo dice ahora que de mayor quiere ser cuñado y subrayó el nuevo sentido que los jóvenes están dando a esa palabra, que cada vez tiene para ellos menos de peyorativo.

Ahí fue cuando saltó a su lado David Muñoz, que subrayó que, hasta ahora, un cuñado era una figura que encarnaba a la perfección Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos.

En esa misma conversación, y preguntados por dónde se ven dentro de 25 años, David aseguró entre risas: "En Benidorm".

Luego, ya más en serio, José apuntó: "25 años son unos cuantos. Ya veremos cómo estamos y dónde estamos". "No me veo tampoco como los Rolling. Eso decía yo hace 25 años, que no me veía ahora y míranos. Así que no puedo decir más cosas", admitió David.