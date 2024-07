Estos 25 segundos sobre lo que le ha ocurrido en el túnel de la M-30 son canela en rama

Una usuaria de TikTok se ha pasado el juego de la vida al contar de forma graciosa lo que le ha pasado tras pasar por el túnel de la M-30 y ha logrado así tener más de 200.000 reproducciones y más de 12.000 'me gusta'.

"Qué pasa con el túnel ese de la M-30 que me he metido en Madrid y he aparecido en Santander", ha sido el inicio de una historia que tiene, además, más de 300 comentarios en la red social china.

"Tu ahí te metes y a los cinco segundos te desaparece la cobertura. Ahí ya tú tiras recto, recto, recto... Los Juegos del Hambre. Empiezan a venir señales: A Coruña, Castellana. Dime tú qué tiene que ver una con la otra si una está aquí y otra allá", ha seguido contando desde un coche.

Ha terminado diciendo que es un poco "sálvese quien pueda": "Yo sigo recto, recto, veo la luz y salgo. Y ahora, a la gasolinera que me voy. Reflexión del día: te quitan el móvil y todos tontos aquí".