De bailar con Justin Bieber a la lucha olímpica y breaking: Lola, la futura guerrera del break dance

Lola Martínez, 'The Warrior Princess', durante una competición de Red Bull BC One.

"Cállate y entrena", era la frase que el padre de Lola Martínez, o como la conocen, The Warrior Princess, le decía siempre y que desde entonces la convirtió en su forma de vida. Es una deportista guerra por naturaleza, que desde que tiene uso de razón empezó a bailar y, conforme fue creciendo, practica lucha, break dance y en sus ratos libres, DJ.

Todos los ojos están puestos en ella porque tan solo tiene 17 años y en sus espaldas lleva una disciplina y trabajo como si llevara ya 30 años haciéndolo. Es una de las figuras más prometedoras del breaking español, en el que hizo historia en 2024, en Río de Janeiro, al convertirse en la primera española en participar en la competición más grande de esta disciplina (o "forma de expresarse", como lo describe ella), la Final Mundial de Red Bull BC One. Su día a día tiene tres bases: el break dance, la lucha olímpica y los estudios de Bachillerato que están próximos a terminar.

Ahora está a las puertas de disputar la Final Nacional de Red Bull BC One en Valencia el próximo 19 de mayo y si la ganara, tendría el primer paso para llegar a la Final Mundial de Japón el próximo 9 de noviembre.

Con tan solo 11 años cumplió el sueño de muchos niños y niñas: bailar al lado de Justin Bieber. Y delante de 25.000 personas. De hecho, cuando envió el vídeo para el casting, fue el propio cantante el que dijo: "Quiero tres más como Lola". Pero el verdadero privilegio que ha tenido en su vida es tener el apoyo incondicional de sus referentes: su padre y su madre.

- Faltan seis días para la Final Nacional de Valencia. ¿Cómo te ves en estos días previos?

La verdad es que hay entrenamientos muy intensos, muy a tope. Ya empezamos un poquito de descarga porque tampoco quiero llegar reventadísima. Hemos estado dos meses entrenando ‘a full’, trabajando con Xak, renovando todo mi material porque quiero llegar a una nueva Lola, nuevo flow, nuevas cosas y sobre todo disfrutarla. Al final, bailamos para eso: disfrutar.

- Si alguien que no está al tanto del tema te preguntase qué es el ‘break dance’, ¿qué le contestarías?

Es la forma de arte más pura que existe, desde mi punto de vista, es mi manera de expresarme, de sacar mis emociones. Pero no solo eso, también tiene una parte deportiva, muy competitiva, que requiere mucho, mucho físico. O sea, junta el ámbito deportivo de competición y de estar a tope con el ámbito artístico de poder expresarte, bailar y sentir. Es una combinación perfecta de las dos cosas. Me quiero poner muy fuerte y bailar. Es mi vía de escape del mundo real.

- ¿Cómo ves al breaking en cuanto a visibilidad? ¿Va por buen camino?

Las olimpiadas han ayudado a subir la visibilidad, pero es un deporte o arte muy minoritario. Casi no se conoce y lo que sí se conoce muchas veces es incorrecto, siendo una perspectiva de que estamos en la calle todo el rato, pero en verdad la mayoría ya no es así. Obviamente, sigue habiendo eso, pero no se conoce tanto como yo creo que se debería conocer. Esperemos en los próximos años.

- ¿Tu objetivo a corto plazo este año es ganar la nacional y el mundial en Japón?

Mi objetivo es bailar porque no me gusta poner objetivos de competición, el break es muy subjetivo y un día le puede gustar más al juez o no, entonces te pueden no votar. A mí me ha pasado de ganar la Red Bull Nacional hace dos años y al finde siguiente no pasar ni de primera ronda. No me gusta ponerme objetivos, pero sí llegar a la Internacional y llegar a la World Final por el Last Chance.

- Me llama mucho la atención que con 17 años practiques break dance, lucha y seas DJ. ¿Cuál de estas tres pasiones llegó primero?

Llevo bailando desde que tengo uso de razón. Mi madre y padre son bailarines, tenían una escuela de baile, al igual que mi abuela. Llevo bailando todo tipo de estilos. El break llegó un poco más tarde, pero la verdad es que no me gustaba nada, no me llamaba la atención, hasta hace un par de años que ya me centré más.

Sobre la lucha, mi padre también es luchador, entonces siempre la he tenido desde casa, ese aspecto de lucha. Mi padre es uno de mis mayores referentes y quiero ser como él desde pequeña: “¡Quiero ser como él!”. Con seis años le dije que quería una clase de lucha, y así empecé con Jiu-jitsu.

La música siempre ha sido una gran parte de mí con el break y el baile. Yo quería controlar la música, de ahí viene un poquito la parte de DJ, controlo lo que a mí me gusta y como a mí me gusta.

- ¿Cómo compaginas cada una de ellas en el día a día?

Según el momento de la temporada, la primera parte del año hasta marzo estuve preparándome para el campeonato de España de lucha, por lo que estuve más centrada en eso, aunque sí entrenaba break pero no al nivel de ahora. Ahora sí estoy centrada por la Red Bull BC One. Entreno en el Centro de Alto Rendimiento y ahí estudio también segundo de Bachillerato, con horario partido. Estudio por la mañana tres horas, de 11 a 14 entreno, estudio por la tarde otras tres horas y de 18 a 21 entreno de nuevo. DJ lo hago cuando a mí me sale, igual llego a casa reventada y me apetece ponerme a pinchar.

- ¿Pero tú tienes tiempo libre?

Mis amigas son muy importantes, desgraciadamente en el break no hay muchas chicas, ni chicas de mi edad. En España hay apenas, internacionalmente sí, pero mis amigas viven en Polonia y en Turquía, o sea, no me puedo ir a cenar con ellas. Por lo que las amigas más cercanas son las de lucha. Intentamos sacar un huequito para ir a comer, cenar o al cine. Mi grupo de break es muy importante para mí, aunque son todos más mayores, yo soy la más madura, la madre del grupo, aunque tengo 17. Mi tiempo libre es quedar con la gente de entreno, porque no puedo socializar más.

- ¿Eres muy exigente contigo misma?

Sí, es mi naturaleza. Sea lo que sea, lo tengo que arreglar 100%. No digo exigente a nivel resultado, porque al final ese día te puedes tropezar, pero sí exigente a nivel de dar el 150% en todo lo que haces, da igual lo que estés haciendo, pero si no nunca vas a sentir que estás satisfecho con lo que has hecho.

- ¿Cómo surgió el apodo The Warrior Princess?

Surgió cuando era pequeña porque por fuerza parezco una princesa, pero luego me veías en el tatami luchando, siendo la que más lucha, sangrando, llorando de la rabia y siguiendo para adelante. O también me veias a las seis en una clase de ballet y a las 7 pegándome en la jaula. Es una dualidad de mi vida de que sí, soy una princesa, pero tengo esa guerra adentro, que es lo que me define como persona.

- Con 11 años cumpliste el sueño de muchos niños y niñas, bailar al lado de Justin Bieber. ¿Cómo surgió?

Fue increíble. Me acuerdo que él estaba haciendo un tour por Asia y yo vivía en Dubái, llegó ahí y yo le mandé el vídeo (para el casting) porque tenía un conocido y me dijo que le mandara el vídeo. Y por lo visto, vio el vídeo y dijo: “Quiero a tres niñas más como Lola”. Yo decía: “¡No puede ser, no puede ser!”. Imagínate, yo con 11 años, mis amigas del cole estaban flipando. Todas querían autógrafos, él fue superprofesional y superguay. Subir al escenario delante de 25.000 personas… Ya nada se compara con eso. Yo en el momento no era consciente, pero ahora lo pienso y digo “la de cola de gente que había…”. Me marcó para siempre.

- Le pedí al youtuber Nil Ojeda que hiciera una pregunta al siguiente entrevistado, por lo que él te pregunta: ¿Qué cosa que has hecho en el último mes volverías a repetir y cuál eliminarías?

¡Tremenda pregunta! Hace un par de semanas me fui a Barcelona a competir y ahí estaban mis abuelos. 100% repetiría ese viaje porque no les veo mucho y las croquetas de mi abuela no hay quien las supere. Lo que eliminaría sería frustrarme tanto en los entrenos.

- Siempre dejo esta pregunta para el final. Una que ya prácticamente se hace por inercia y pocas veces con real interés. ¿Cómo estás?

Pues estoy bien, estoy tranquila. Acabo de terminar de entrenar, un entreno superproductivo, superdiferente y estoy tranquila, contenta conmigo misma, con mis cosas, muy confiada y sobre todo eso, que sé que voy a disfrutar. Estoy bailando como nunca, abriendo nuevas puertas. Y si la puerta está cerrada me voy por la ventana. Estoy aprendiendo muchísimas cosas que me están enriqueciendo como persona, entonces sí, estoy contenta.