Estos 36 segundos dirigidos a los que dicen que "con Franco se vivía mejor" merecen ser oídos 

El pensador José Antonio Marina ha sido noticia en X (antes Twitter), donde se ha viralizado un breve fragmento suyo en el podcast Lo que tú digas, presentado por Álex Fidalgo, de hace nueve meses.

En el vídeo de 36 segundos da respuesta a aquellos que dicen que "con Franco se vivía mejor". Una publicación que cobra especial relevancia cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador y el Gobierno ha organizado numerosos actos para celebrar su fallecimiento, algo que ha causado polémica.

Dice Marina que "hasta el año 75" en España el Código Civil decía "hay una serie de personas que son incapaces para contratar: los niños pequeños, los dementes, los sordomudos y las mujeres casadas".

"En la presentación de esta ley se decía que lo que dice la naturaleza, la religión y la tradición española es que la mujer casada tiene que estar sometida al varón y que por eso no puede tener una cuenta de crédito, no puede viajar sin autorización del marido. Entonces las mujeres dijeron: no, la naturaleza no dice nada de eso. Lo dice la religión y las tradiciones", ha añadido el experto.

Este pequeño fragmento tiene en pocas horas más de 5.000 'me gusta', más de 2.000 compartidos y cerca de 160.000 reproducciones.