Eva Soriano cuenta lo que le pasó al ir a un tienda de lujo: delirante es poco

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 19:

La cómica y presentadora española Eva soriano ha contado lo que le ha pasado al ir a una tienda de lujo y la estrategia casi imperceptible para ella, en el momento concreto en el que fue, para que acabara comprando uno de sus productos.

"Frecuento una marca en concreto, por TikTok me tiraron un producto (unos zapatos), lo miré por la web, vi que era demasiado caro y pensé que no lo necesitaba", ha empezado contando en el podcast 'La Pija y la Quinqui', acumulando casi 250.000 'me gusta'.

Sin embargo, un día en la radio pensó que debía ir para, al menos, quitarse el deseo. Fue entonces cuando entró en la tienda que se dio cuenta de cómo "funciona el sistema".

Y la experiencia fue la siguiente: "Nada más entrar en la tienda de lujo te abren la puerta y te preguntan si quieres un café, dije que solo venía a ver". Le enseñaron ese par de zapatos que quería ver y otros que "los lleva Rosalía". Tras probárselos se dio cuenta de que le quedan, y pensó que "probárselos no es comprárselos". Aún.

Apareció el director de la tienda, quien le dijo que era muy fan de Eva Soriano, y le ofreció un regalo. Una obra de una artista vanguardista, un tulipán "pinchado en un pincho".

Y fue cuando estaba a punto de salir que el director le dijo: "Bueno, los zapatos... ¿te los ponemos en la caja o te los damos en bolsa?". "Le fije que en la bolsa, que en la caja no la iba a utilizar... Y fue ahí cuando me di cuenta, me dije... Creo que me acaban de robar", ha rematado la cómica.