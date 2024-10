Explica cuál es el motivo por el que no se ven muchos chinos viejos en España

El creador de contenido de origen chino, @jiajunyin3, conocido en TikTok como 'El Chico Mercadona', ha publicado un vídeo en su cuenta de la red social contando cuál es el motivo por el que no se ven en España muchas personas mayores de origen chino.

Así, el titkoker ha comenzado el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 109.000 visualizaciones, con una serie de preguntas: "¿Dónde están lo chinos viejos? ¿Los chinos dónde se mueren? ¿Por qué no hay lápidas chinas en los cementerios?".

"Los chinos más tradicionales se van a China para morir en sus tierras. Se jubilan en China, pasan el resto de su vida allí y tienen lápidas compradas en terrenos en los cementerios de China", ha explicado el influencer.

Así, el creador de contenido ha señalado que esto es una práctica común en las generaciones más mayores, algo que hacen para poder terminar sus días en China "y morir en su patria, en su país".

En cambio, el tiktoker ha explicado que, por su parte, las generaciones más jóvenes de chinos tienen ya otra mentalidad: "Son gente que ya está españolizada y que sí que pasarían sus últimos días en España y se enterrarían aquí".

Además, ha puntualizado que esto es un fenómeno que ya se ve en Francia, un país en el que la inmigración China llegó antes que a España, y ha asegurado que en los cementerios franceses sí que hay muchas lápidas con personas de origen chino.

"Hay que darle tiempo para que la gente diga: Pues mira, paso mis días aquí y lo termino aquí. Me gusta el paisaje de España y quiero enterrarme aquí", ha concluido el creador de contenido.

Por su parte, en la sección de comentarios los usuarios le han agradecido al tiktoker que explique estas incógnitas que muchos se preguntan: "Me has resuelto la duda, aunque ya lo sospechaba. Es normal que los mayores quieran ser enterrados donde enterraban a sus ancestros, padres, abuelos... pero las nuevas generaciones no están tan apegadas".