Explica lo que pasa con la comunidad LGTBI en China

La cuenta de TikTok @jiajunyin3, una cuenta secundaria del creador de contenido @jiajunyin2, ha subido un clip de un vídeo en el que el influencer de origen chino habla sobre la comunidad LGTB en China,

"China no prohíbe estrictamente a los homosexuales, pero tampoco se pueden casar. La ley no contempla que dos hombres o dos mujeres se casen", ha expuesto el influencer para comenzar el vídeo.

"Al final tampoco es un gran problema, si dos personas se quieren, están juntas y ya está. El mayor problema es cómo lo ve la sociedad, porque aunque China se haya desarrollado mucho, hasta hace unos años éramos un país más bien cerrado", ha explicado.

"Mis padres, por ejemplo, eran campesinos y venimos de unos chinos con pensamientos muy cerrados, y es muy complicado que ellos entiendan que sus hijos o hijas son homosexuales. Es difícil que ellos lo puedan aceptar, y hay muchos chinos de este tipo", ha relatado.

En su caso, ha expuesto que si sus padres descubriesen que es homosexual "les da un ataque". "A lo mejor me mandan a un psicólogo o algo, o incluso estarán un poquito decepcionados", ha confesado.

Para explicarlo, ha comentado que es algo que se tiene que entender porque todavía en china faltan referentes. "No ven muchas cosas de este estilo y les cuesta aceptar este tema, no tienen mucha información, no ven muchas personas así...", ha comentado.

"Por eso en China es muy complicado salir del armario. No ves mucha gente ni en redes, la sociedad no está tan preparada para aceptarlo", ha afirmado el creador de contenido, comparando China con la sociedad española.

Aún así, ha sido positivo: "Pero yo creo que cada vez más la gente de nuestra generación está cambiando, cada vez hay más gente que piensa 'haced lo que os de la gana'. Cuando se informen un poco y vean que hay gente maravillosa independientemente de los gustos que tengan, dirán bueno que hagan lo que quieran".