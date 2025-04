El milmillonario José Elías revela cuánto gana con cada supermercado de La Sirena: "Pero nadie ve la realidad detrás"

El empresario José Elías ha compartido en su perfil de Linkedin lo que gana con una de sus empresas más conocidas: supermercados La Sirena, que hay unos 300 en España. El empresario de Badalona ha desglosado cómo y cuánto invierte en sus tiendas de congelados.

Lo primero que ha revelado es que montar un supermercado de La Sirena cuesta 300.000 euros y suele ganar unos 30.000 al año por cada uno de estos establecimientos.

Ha añadido que la gente ve estos datos y dice: 30.000€ x 300 supermercados = 9 millones de euros. "Y piensan: Y este para qué necesita ganar tanto dinero…", ha apostillado a este dato.

Pero, según José Elías, "nadie ve la realidad detrás". Ha detallado que lo primero es invertir estos 300.000 euros, después que "uno de cada diez que abro termina cerrando porque no acerté con la ubicación".

También ha desglosado lo que suele gastar en personal: "Contratar a 4 personas o más por tienda. Asumir que el 7% de esos empleados siempre estará de baja (y seguir pagando sus sueldos)".

Y ha dejado una pregunta en el aire: "¿Tú lo harías? Si tuvieras 300.000€ ahorrados, ¿los invertirías en un negocio con estos números? La mayoría de la gente me dice que no. Porque lo que parece obsceno cuando multiplicas 30.000€ por 300 supermercados, no lo es tanto cuando multiplicas también los problemas y responsabilidades".

Y ha finalizado: "La realidad es que son 300 inversiones de 300.000€, 1.200 empleados y 300 problemas diferentes cada día. Así que, lo de que cobro demasiado… puede ser. Pero la responsabilidad que cargo todos los días, eso no me lo remarca nadie".