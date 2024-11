Feijóo defiende a Mazón y Montxo Armendáriz arrasa con su sencillísima respuesta

El director de cine Montxo Armendáriz ha dado una sonada respuesta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste defendiese la gestión de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat de Valencia, durante y después de la DANA.

En una entrevista en Espejo Público, Feijóo ha afirmado que Mazón "ha estado desde el principio, ha dado la cara desde el primer instante". "Sigue dando la cara, lo hemos visto ahora en Torrent, y es el único que ha hecho autocrítica", ha asegurado el líder 'popular'.

"El señor Mazón asume la autocrítica y ha pedido comparecer. Es el primer político español que va a comparecer para explicar en las Corts valencianas qué es lo que ha pasado", ha subrayado.

Tras ello, Armendáriz ha señalado: "Esto es de no creer si no lo escuchas... ¿Se piensan que no tenemos ojos ni oídos ni memoria?". Y ese mensaje acumula en poco más de 12 horas más de mil compartidos y 3.000 'me gusta'.

También Antonio García Ferreras ha sido demoledor en Al Rojo Vivo: "Ha hecho autocrítica de aquella manera y continúa con la mentira como materia defensiva".