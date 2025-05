Una española señala "la cosa de España que trauma a los estadounidenses": "¿Cómo les explicas que es lo más normal?"

La usuaria de TikTok @marionsfalomi, española que vive en Estados Unidos, ha señalado "la cosa de España" que, según ella, "trauma a los estadounidenses".

"No son los toros ni tampoco las fiestas de pueblo y mucho menos que nuestro jaleo de fiestas se termine a las 6.00. Es algo totalmente distinto y tiene que ver con las playas. Tengo que decir que se trauman por los topless", explica.

Según dice la usuaria, "ellos no lo ven muy normal": "Estadounidense que conozco estadounidense que me dice: 'Te obligan a ir desnuda en España ¿no?'. Me dicen: 'Sí, porque en España las chicas tenéis que ir sin la parte de arriba del bikini".

"Y yo: '¿Como? No, no. Tú puedes hacer topless si quieres, puedes ir sin la parte de arriba del bikini, nadie te va a decir que no lo hagas, como nadie te va a obligar a que lo hagas", subraya.

"Pero estadounidense que va a España estadounidense que me dice: 'Es que vais desnudos a la playa. ¿Cómo les explicas que para nosotros es lo más normal y no pasa nada? Me han dicho: 'Es que no queremos ir a la playa de España porque no nos queremos desnudar'. Y es como... chiqui, tranqui, nadie te va a obligar", señala.