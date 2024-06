Ferran Adrià explica por qué no va a restaurantes de alta cocina con amigos

El cocinero y empresario Ferran Adrià ha estado en The Wild Project, el podcast de Jordi Wild, y durante más de tres horas ha hablado del pasado, del presente y del futuro de la cocina tanto española como mundial.

En la extensa charla, el considerado como el mejor cocinero de la historia, ha hablado de cómo fue el proceso para crear El Bulli —el mejor restaurante del mundo— y de su relación con el mundo arte.

Ha contado Adrià que cuando le entraban dudas, al igual que hacía Picasso, miraba hacia atrás. Sobre por qué se cierra El Bulli, el cocinero ha explicado que la misión era "buscar los límites que hay en una mesa cuando te sientas a degustar físicos y mentales".

Al hablar del concepto que él buscaba en su cocina ha resaltado que es importante la concentración por eso ha revelado que él no va a los restaurantes de alta cocina con amigos, lo hace sólo con su mujer, para prestar la atención que merece cada elaboración".

"Al final eran 44 elaboraciones. Tú estás concentrado, como en el cine, no hay que magnificar, como con una buena película. Cuando digo hay que concentrarse... a restaurantes de alta cocina sólo voy con mi mujer, dos personas. El 99% de los sitios voy con amigos", ha añadido.

De hecho, ha explicado que justo en la noche en la que se está grabando el podcast va a ir a cenar a Disfrutar, el mejor restaurante del mundo en 2024: "No es que vaya concentrado o no, voy súper concentrado porque no voy cada día a un restaurante de este tipo porque no hay".

"La conversación alrededor de la comida es una de las cosas más bonitas del mundo. Alguien que le gusta el arte y que es más o menos experto, es una maravilla cuando van dos personas dialogando", ha comentado para darle sentido a su explicación.