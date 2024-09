Ferrán Monegal habla en estos términos tan claros sobre la pugna entre Broncano y Pablo Motos

El crítico de televisión Ferrán Monegal ha intervenido en el programa de Julia Otero en Onda Cero, Julia en la Onda, y ha sido preguntado por la pugna televisiva entre David Broncano y Pablo Motos.

"El duelo Broncano-Motos. A mí me ha sorprendido. Si me hubiesen hecho apostar en el mes de junio, cuando se hablaba de que debutaba en septiembre, que, de golpe y porrazo, viniendo de un canal de pago que hacía un 0,1%, plantaría cara con el 17 y 18% a El Hormiguero, yo no me lo esperaba", ha asegurado.

Ferrán Monegal ha asegurado que, de todo lo ocurrido tras el inicio de la temporada, "hay una lectura" que considera importante. "Se ha instalado, y el que ha dirigido esta estrategia de marketing lo ha hecho muy bien, una especie de sensación de que el que ve a Broncano es progre y que el que ve a Motos no lo es tanto. Las dos Españas", ha señalado.

En ese momento, Julia Otero ha añadido que "hay gente de las dos en los dos sitios". Algo en lo que ha coincidido el crítico de televisión, antes de seguir hablando de los buenos datos de La Revuelta.

“Hay que decir Broncano tiene buenos datos, pero Motos también va como una moto. En su programa no ha bajado ni ápice. Ahí están los dos", ha expuesto Monegal, sobre El Hormiguero.

Ferrán Monegal ha terminado resaltando algo que él no se "acaba de creer". "Eso de que la gente joven que no veía televisión, que seguía la tele por TikTok, que ahora, de repente, se han sentado todos a ver la tele, eso no me lo acabo de creer. Pero bueno, las cifras cantan", ha sentenciado.