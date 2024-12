Flipa con la carta que le han dejado por debajo de la puerta del hotel: "Me he quedado alucinando"

La creadora de contenido @andreiflu, que tiene nada más y nada menos que más de 3,3 millones de seguidores en su perfil, ha sorprendido a todo el mundo al contar en un vídeo la nota que le han dejado por debajo de la puerta de la habitación de un hotel en el que se hospedaba junto a su pareja.

"Nos han dejado esta nota por debajo de la puerta del hotel", asegura mientras muestra el papel. "Claramente va por mí", afirma él una y otra vez, antes de proceder a leer el texto que les han enviado.

"Te he visto por ahí y siento que me encantas, estaré por aquí un día más. Si te animas pasaríamos un rato de diez más uno", le dice en la nota. Además, añade lo siguiente: "Posdata, tu vecino. Si te molesto, disculpa, disfruta que la vida es tuya".

Además, añade un número de teléfono al que contactar en caso de aceptar la propuesta de vecino. Me la he encontrado, me he quedado alucinado", reconocen ambos.