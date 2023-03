Un ganador de 'MasterChef' revela qué le dijeron desde el programa cuando volvió a su trabajo

MasterChef se ha convertido en uno de los programas más vistos de la historia de la televisión en España y buena muestra de su éxito es que, después de una década en antena, sigue cosechando buenos resultados.

El tándem del jurado formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, el carisma de algunos concursantes y la versión con famosos son algunos de los ingredientes para que el talent show culinario de TVE sea uno de los buques insignia de la cadena.

Ahora, Jorge Brazález, ganador de la quinta edición del concurso, ha contado el podcast de Kapra algunas cuestiones desconocidas de su participación. Ha explicado el cocinero que estuvo alojado junto a sus compañeros 100 días sin móvil y sin televisión: "Nos metieron los 16 ese año allí y te quitan el móvil y la tele. Puedes hablar 10 minutos a la semana con altavoz así con alguien que te está escuchando y no puedes contar nada porque como cada semana se va uno...".

Sobre el programa ha dicho que es "una competición y en las competiciones a veces te lo ponen más difícil de lo que tú crees para sorprenderte". Brazález ha contado que cuando acaba el programa y él es el ganador está tres meses en la calle sin poder decir nada de lo ocurrido algo que llevó "fatal".

"Trabajando en El Beso, en la puerta, en Formentera. Volví a lo mismo que estaba haciendo antes y ya MasterChef me dijo 'oye Jorge, si has ganado el programa creemos que no puedes estar trabajando de mojitero porque no tiene mucha consistencia'", ha revelado en el podcast.