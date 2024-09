Gerard Piqué dice que la vida del futbolista no es tan fácil e Iñaki López se corona con su réplica

El periodista Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde de La Sexta, ha dado una sonada respuesta al exjugador Gerard Piqué después de que éste asegurase que la vida de los futbolistas no es tan fácil como mucha gente se piensa.

En una charla con Ibai Llanos, Piqué dijo: "Hay veces que, depende del vestuario dices: no me apetece, esto es un drama, ahora voy allí y tengo que ponerme a jugar al fútbol por la mañana... No mola".

"Pero pensar que ir cada día a las nueve, las diez de la mañana, vestirte en corto y tienes que ensayar la táctica, jugadas de estrategia... es un coñazo, entre tú y yo", continuó el exfutbolista.

"Entonces, que sí, que mola mucho ser futbolista, pero que... no es tan apetecible. Que no todos los días nos apetece jugar al fútbol cuando llevas 20 años jugando al fútbol, o 25", aseguró ante las risas de Ibai.

Tras eso, López ha respondido: "Otra vida rota por los abusos laborales, los horarios intempestivos y la deficiente equipación para afrontar tareas alienantes". Y ese mensaje acumula en menos de un día más de 4.000 'me gusta'.

Quien también ha respondido a Piqué ha sido el televisivo Kiko Matamoros, que ha señalado: "No he leído una ofensa semejante a la gente trabajadora, que le ha hecho multimillonario, en mi puta vida. Este tío no tiene arreglo".