Gervasio Deferr: "La historia la sabemos porque aquí estoy. No me he muerto. No es un spoiler" 

Gervasio Deferr está emocionado. Decenas de personas acaban de ver casi en primicia el primer tráiler de El Gran Salto, la serie sobre su vida que estrenará Atresplayer el próximo 17 de noviembre y que se ha presentado en el Festival Internacional de San Sebastián

A su lado está Óscar Casas, que ha llegado a transformar su cuerpo hasta límites desconocidos para dar vida al deportista en sus dos etapas vitales: la que transcurre cuando está en el cielo y la del más profundo infierno.

"Han hecho un trabajo espectacular. No era fácil. No me imaginaba que el primer episodio fuese tan potente y tan real. Han entendido la esencia de lo que estaba sintiendo en aquel momento", cuenta en el Kursaal ante una sala abarrotada de periodistas. Y eso que sólo ha visto el primer capítulo.

Para muchos, el legado de Deferr se resume en ganar tres medallas olímpicas — oro Sidney 2000 y en Atenas 2004 y plata en Pekin 2008— y dar positivo por fumarse un porro pero hay mucho más. Tras tocar la gloria, cayó en una espiral de drogas y alcohol y estuvo 10 meses interno en un centro de desintoxicación. Al salir lo contó todo en un libro y ahora, la serie de Atresplayer, es el remate a su historia.

"Hice el libro para seguir rehabilitándome y esto continúa siendo lo mismo. Trabajo día a día para seguir mejorando. La historia la sabemos porque aquí estoy. No me he muerto. No es un spoiler. Teniendo en cuenta que sabemos que acaba bien, vamos a ver", señala ante las risas de los presentes en la sala.

Oscar Casas y Gervasio Deferr en la premier de ''El gran salto'' en el 72nd San Sebastian Film Festival. GTRES

Salta a la vista que su relación con Óscar Casas, cuyo papel va a dar mucho que hablar, ha ido mucho más allá y las continuas muestras de cariño entre los dos así lo evidencian: "Óscar me ha ganado para siempre. Ha entrado en mi corazón de una forma arrolladora, igual que todos ellos. La serie va a plasmar mi historia mejor que el libro y el libro ya lo plasmaba muy bien".

Ver la vida de uno mismo en pantalla no es fácil, por eso Gervasio —Gervi para los amigos— reconoce que sólo ha podido ver el primer capítulo porque no sabe si está preparado para ver el resto: "Toda mi vida he sido un desastre, sólo se me da bien la gimnasia. He tenido que lidiar con ello. Estoy viendo un espejo con 20 años de diferencia. Es absolutamente mágico. He visto 10 veces el primer episodio y todavía se me hace raro. Cuando cierro los ojos y escucho a Oscar me escucho a mí. Es una experiencia muy chula".

Ahora, afortunadamente, la salud mental está mucho más en el foco que hace 24 años, cuando Gervasio ganó su primera medalla de oro pero no se hace mala sangre porque, reconoce, hubiese cometido casi seguro los mismos errores que entonces.

Cuando salió del centro de desintoxicación tuvo que ir asimilando poco a poco lo que le había pasado, por eso escribió El gran salto, obra en la que más o menos se basa la serie, que siempre se toma alguna licencia para favorecer la narrativa.

"Este es el gran salto de mi vida y es una medalla tener una serie y que la gente pueda aprender de mis errores sin tener que pasar por ellos. Da igual lo bajo que caigas, siempre hay una salida. Yo no quiero ganar ni perder, me da igual la batalla, yo quiero estar tranquilo. Mañana me das un millón de euros y no me siento tan afortunado como me siento ahora mismo", explica ante la carcajada de Óscar Casas, que apostilla que ojo un millón de euros.

Después de la rueda de prensa, en un corrillo con algunos medios, Gervasio Deferr y Óscar Casas ahondan un poco más en algunas cuestiones que han quedado en el tintero. En el primer episodio de la serie se habla mucho de la idea de la caída y de que España es un país que siempre quiere destronar a sus reyes.

Sobre si ya se siente reconocido por su país, Deferr afirma que ahora sí pero que hace 20 años no: "Ahora tengo el reconocimiento que me merezco. En su momento no era así".

Sostiene que ha necesitado 20 años, después de haber ganado tres medallas, para que la gente lo valore como él cree que se lo merecía: "Como no tenemos tradición de repente vemos algo y 'oh, maravilloso', nos quitamos y vamos a mirar otra cosa ya. Sí, que fue la hostia cuando gané la medalla en Sídney, pero me dieron una palmada en la espalda y ya. Yo había dejado mi vida entero por eso. En ese momento creía que no se valoraba".

Ahora trabaja con el Comité Olímpico y sí que considera que tiene el reconocimiento que una carrera tan exitosa como la suya merece: "Tengo el reconocimiento de la gente que merezco, el reconocimiento de mis jefes no lo he querido nunca, me da igual, porque yo sé lo que valgo".

Hace 24 años, los deportistas de deportes como el suyo sólo salían en prensa si ganaban porque se le daba más espacio a deportes de equipo porque "el tema individual no estaba muy allá".

"He tenido momentos injustos de crítica en muchos momentos de mi carrera deportiva pero fue antaño, ahora me siento reconocido y querido, bueno los que me quieren, los que no, pues no, y no pasa nada", dice resignado y siempre sin perder la sonrisa, que no se le ha quitado desde que a primera hora de la mañana ha visto el primer capítulo de la serie sobre su vida.

Señala Deferr que ahora con las redes sociales los deportistas tienen más fácil llegar al gran público: "De hecho ahora llegan a las casas sin haber ganado nada porque están todo el día publicando cosas. Nosotros sólo salíamos si ganábamos pero es que cada vez que competíamos salíamos, porque ganábamos".